مانشستر سيتي يخسر من برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

خسر فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف من نظيره برينتفورد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف عن طريق بينوك في الدقيقة 85.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر، ناثان آكى، لابورت، جوميز

خط الوسط: لويس، فيليبس، بالمر، رياض محرز، فيل فودين

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

كان مانشستر سيتي قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، بينما يأتي فريق برينتفورد في المركز التاسع برصيد 59 نقطة.