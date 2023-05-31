حجازي : 28 ألف معلم يجتازون اختبارات الوظائف بالوزارة

علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن الرئيس السيسي أدار حوار ثري في قضايا التعليم مع المعلمين وتحدث عن ملف الكثافات وعجز المعلمين .

وتابع رضا حجازي :" عدد من تقدم على وظائف وزارة التربية والتعليم 140 ألفا ومن كان يحمل ورق كامل عددهم 110 ألف متقدم ".

وتابع رضا حجازي :" من دخل الامتحانات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان عددهم 95 الف، وعدد من اجتاز الاختبارات 28 ألفا".

وأكمل رضا حجازي :" من 140 ألف اخترنا 28 ألف اجتازوا الامتحانات واخترنا 28 الفا يمتلكون المهارات ".

ولفت رضا حجازي :" بعد اجتياز الاختبارات يكون هناك مقابلة وكشف هيئة لهؤلاء المعلمين "، مضيفا:" فور الانتهاء من اختبارات الأكاديمية العسكرية للمتقدمين لوظائف التعليم سنصدر لهم امر تنفيذي باستلام العمل ".