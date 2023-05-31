عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حجازي : 28 ألف معلم يجتازون اختبارات الوظائف بالوزارة

رضا حجازي
رضا حجازي

علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على حضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

وزير التعليم : حضور الرئيس السيسي لاختبارات وظائف المعلمين شرف لكل مدرّس

أكمل نجاتي: التعليم مشروع قومي ولابد من توحيد سياساته

وقال رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن الرئيس السيسي أدار حوار ثري في قضايا التعليم مع المعلمين وتحدث عن ملف الكثافات وعجز المعلمين .

 وتابع رضا حجازي :" عدد من تقدم على وظائف وزارة التربية والتعليم 140 ألفا ومن كان يحمل ورق كامل عددهم 110 ألف متقدم ".

 وتابع رضا حجازي :" من دخل الامتحانات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان عددهم 95 الف، وعدد من اجتاز الاختبارات 28 ألفا".

 وأكمل رضا حجازي :" من 140 ألف اخترنا 28 ألف اجتازوا الامتحانات واخترنا 28 الفا يمتلكون المهارات ".

 ولفت رضا حجازي :" بعد اجتياز الاختبارات يكون هناك  مقابلة وكشف هيئة لهؤلاء المعلمين "، مضيفا:" فور الانتهاء من اختبارات الأكاديمية العسكرية  للمتقدمين لوظائف التعليم سنصدر لهم امر تنفيذي باستلام العمل ".

التعليم وزير التعليم وظائف التعليم اخبار التوك شو رضا حجازى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 11 شخصا فى انقلاب وحريق ميكروباص بأكتوبر

تأهل الشوربجى والشربينى .. حصاد بطولة الجونة الدولية للإسكواش

دعاء لطرد الجن والشياطين من البيت بـ6 سور قرآنية.. يغفل عنها كثيرون

ماذا فعلت الدولة لينمو المعروض النقدي إلى 6.41 تريليون جنيه| تفاصيل

الأمير محمد بن سلمان يهاتف أردوغان .. تفاصيل

جون بولتون: الهجمات المضادة الأوكرانية ستبدأ في أي وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيدها الـ89 .. هنا القاهرة تبدأ بها الإذاعة رحلة أثيرها لمستمعيها

هتتفتحلك طاقة القدر| عرض زواج لـ ياسمين صبري .. كيف ردت ؟

جمال شعبان يكشف أسرار التخسيس في أسرع وقت

عندها 29سنة و"آل باتشينو" 82|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ