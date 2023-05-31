حجازي: تغيير اللائحة واختبار المتقدمين لوظائف التعليم باشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من الإختبارات التي تعقد للمتقدمين للإلتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، ومسئولي وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الزيارة، أكد وزير التربية والتعليم: “غيرنا اللائحة وأصبح هناك إختبار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب إجتيازه تدريبات.. وهذا شيء من الأشياء التي حققناها فى اللائحة”.

وقال إنه تم البدء بالجهاز المركزي، وتم عمل بنك للأسئلة مع وزارة التعليم العالي وأساتذة كلية التربية، وأصبح المتقدم يقدم ويبدأ الدخول على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.