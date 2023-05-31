عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حجازي: تغيير اللائحة واختبار المتقدمين لوظائف التعليم باشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من الإختبارات التي تعقد للمتقدمين للإلتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، ومسئولي وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الزيارة، أكد وزير التربية والتعليم: “غيرنا اللائحة وأصبح هناك إختبار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب إجتيازه تدريبات.. وهذا شيء من الأشياء التي حققناها فى اللائحة”.

وقال إنه تم البدء بالجهاز المركزي، وتم عمل بنك للأسئلة مع وزارة التعليم العالي وأساتذة كلية التربية، وأصبح المتقدم يقدم ويبدأ الدخول على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم لجهاز المركزي للتنظيم وزارة التعليم العالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوما جديدة بهذه الأماكن.. إزاي تشتري؟

ترشيحاتنا

التغيرات المناخية تؤثر على محصول المانجو | الزراعة تكشف

الحكومة: تشكيل مجموعة عمل وطنية لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير اليونسكو

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

ممثل التنسيقية يطالب بإقرار المجلس الأعلى للتعليم لـ الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

بضربة واحدة.. الجيش الروسي يكبد أوكرانيا خسائر فادحة

الحكومة : التعاقد مع شركة تشيكية لتنفيذ عَمرة لـ280 جرار سكة حديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

تعرف اللغة القبطية؟ إشادة سائح بـ حلاق في الجيزة

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ