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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم : حضور الرئيس السيسي لاختبارات وظائف المعلمين شرف لكل مدرّس

وزير التعليم
وزير التعليم

علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على حضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

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حجازي : حضور الرئيس السيسي لاختبار المتقدمين للوظائف كبير التأثير على المعلمين

وقال رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن حضور الرئيس السيسي لاختبارات وظائف التعليم تعتبر شرف لكل المعلمين ".

 وتابع رضا حجازي :"  الرئيس السيسي أدار حوار ثري في قضايا التعليم مع المعلمين وتحدث عن ملف الكثافات وعجز المعلمين ".

 وتابع رضا حجازي :" نحن في حاجة إلى معلمين على الفرازة في الفترة المقبلة بشكل يتناسب مع تطوير التعليم، وانتهى عصر الواسطة وهناك آليات كثيرة لاختبارات وظائف وزارة التربية والتعليم".

 وأكمل رضا حجازي :" يتم اختبار المتقدمين على وظائف التربية والتعليم  في التخصص الأكاديمي والتربوي والثقافة العامة والسمات الشخصية واللغة ".

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