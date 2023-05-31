حجازي : حضور الرئيس السيسي لاختبار المتقدمين للوظائف كبير التأثير على المعلمين

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حضور الرئيس السيسي لاختبار المتقدمين للوظائف كان له تأثير كبير على المعلم، مشيرا إلى أن حضور الرئيس يعكس اهتمامه بالتعليم وأن التعليم أمن قومي.

وقال رضا حجازى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن قرار الرئيس باختيار 150 ألف معلم لسد العجز و30 ألف لكل عام، حيث يجري الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اختبار مميكن للمتقدم لا يتدخل فيه العنصر البشرى.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر لديها الآن آلية لانتقاء المعلمين، بدأت بتحديد احتياجات حقيقية على الأرض على مستوى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع التنظيم والإدارة

فحص الأوراق.

وأشار رضا حجازي إلى أن الدولة لديها آلية محكمة لـ انتقاء المعلمين، بناء على اختبارات لاختيار الأكفأ والعمل لتحقيق إصلاح التعليم، موضحا أنه لا يوجد عنصر بشري في الموضوع، وهناك تنسيق بين الجهات المختصة لفحص الأوراق.