وزير التعليم : آلية انتقاء المعلمين تتميز بالشفافية واختيار الأفضل

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حضور الرئيس السيسي لاختبار المتقدمين للوظائف كان له تأثير كبير على المعلمين، مؤكدا أن آلية انتقاء المعلمين تتميز بالشفافية وانتقاء الأفضل.



وأضاف «حجازي» خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» أن الدولة لديها آلية محكمة لـ انتقاء المعلمين، بناء على اختبارات لاختيار الأكفأ والعمل لتحقيق إصلاح التعليم، موضحا أنه لا يوجد عنصر بشري في الموضوع، وهناك تنسيق بين الجهات المختصة لفحص الأوراق.

شفافية بعيدا عن الوساطة



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك شفافية وحوكمة بعيدا عن الوساطة، مضيفا أنه تقدم 140 الف معلم اختير منهم 110 وتقدم 95 الف والذين اجتازوا الاختبارات 28 الف، وتم عمل برامج لكسب المهارات ثم تقدموا إلى الأكاديمية العسكرية لاستكمال الاختبارات واللياقة البدينة ثم كشف الهيئة.

