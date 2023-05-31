عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعزيز التعاون وتبادل المواد الرقمية فى التعليم بين مصر والمغرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالدكتور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بالمملكة المغربية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم، على هامش المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب المنعقد في العاصمة المغربية الرباط تحت عنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي فى ظل التحول الرقمى".

واستعرض الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور المعلم وضرورة تنميته مهنيًا بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة للمستقبل ترتكز على اختيار معلمين وفق آليات محددة يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية، بما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن آلية اختيار المعلمين في مصر تتم من خلال مرورهم بمجموعة من الاختبارات الإلكترونية التى ليس بها أي تدخل بشري وتخضع للحوكمة والشفافية، لانتقاء أفضل العناصر.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الوزارة لديها الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووظيفتها الأساسية تنظيم تدريب المعلمين، والإشراف على اعتماد الحقائب التدريبية، وتعتمد المدربين، وتعتمد قاعات التدريب، بالإضافة إلى متابعة أثر التدريب.

ومن جانبه، أشاد الدكتور شكيب بنموسى بدور الدولة المصرية وجهودها المتواصلة فى تطوير العملية التعليمية، وإصلاح التعليم، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في المجال التعليمي بين المملكة المغربية ومصر فى مجال التعليم وتدريب المعلمين.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم والتدريب في البلدين، باعتبار أن التدريب والتطوير المستمر للمعلمين والمدربين من أكثر العناصر المؤثرة في تطوير أي منظومة تعليمية، كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون فى تبادل المواد الرقمية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بضمان جودة منظومة التدريب من خلال اعتماد الحقائب التدريبية والمدربين وأماكن التدريب، وقياس أثر التدريب، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد والمعلمين أثناء الخدمة، وتقييم المعلمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

ترشيحاتنا

تأجيل قروض المزارعين | طلب علني من نقيب الفلاحين بسبب المانجو

بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

اليابان ترفض زواج المثليين ومحاكم طوكيو تتهم الحكومة بانتهاك الدستور

نادي القضاة يهنىء المستشار عبد المجيد محمود بالفوز بجائزة الدولة التقديرية

الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من مباراة المقاولون

أزمة حورية فرغلي ومديرة أعمالها.. شيرين أكمل : اتصدمت من تصريحاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندها 29سنة والـ«باتشينو 82»|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

أحمد العوضي يأكلها بدمائها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ