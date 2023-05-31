أكمل نجاتي: التعليم مشروع قومي ولابد من توحيد سياساته

قال أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يجب أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية، ولا يكون تابع للرئاسة فقط، حتى يأتي هذا المجلس بثماره.

وأضاف "أكمل نجاتي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة" على هامش جلسات الحوار الوطني، أن التعليم مشروع قومي، ونسعى إلى وضع منهجية مستدامه له، كما أننا لدينا أنواع مختلفة من التعليم، ولذلك يجب أن نوحد السياسات التعليمية بين تلك الأنواع.

ولفت إلى أن المجلس يستهدف توحد السياسات التعليمية بين تلك الأنواع، ولذلك يحتاج المجلس إلى قوة كبيرة في التنفيذ، ولذلك أفضل أن يكون المجلس تحت رئأسة الرئيس السيسي.