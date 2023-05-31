هاني أباظة: الموارد البشرية كنز الدولة المصرية ويجب تأهيلها وتطويرها

قال هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الموارد البشرية هي الكنز المتواجد في الدولة المصرية، منوها بأن 65% من الدولة شباب، وإهمالنا لهم وللموارد البشرية تسبب في تاخرنا.

وأضاف "هاني أباظة" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن أهمال الموارد البشرية تسبب في تأخرنا في العديد من المحاور الهامة، منوها بأنه ثورة 30 يونيو كانت بمثابة حافظ للدولة والشباب.

واكد على أن الرئيس السيسي يعي تماما أهمية الموارد البشرية والشباب، فهم أساس التنمية والتقدم، هم أساس الدولة والتطور، متابعا: موافق على فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب، ولكن المجلس يحتاج إلى متخصصين وخبراء.