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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يشيد بفكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم

أشرف حاتم، رئيس
أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب سيساهم في وضع استراتيجية خاصة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء.

 

وأضاف "أشرف حاتم" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة" على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الاستقرار الذي نشهده في عهد الرئيس السيسي ساهم في التفكير في إعادة هيكلة التعليم العالي ككل، ومواكبة تطور الدول المتقدمة في التعليم.

 

واسترسل: لدينا الآن ما يقارب من 6 مجالس عليا للتعليم يرأسها وزير التعليم العالي، ولابد من وجود جهاز واحد منظم للتعليم العالي في مصر.

 

الصحة لجنة الصحة مجلس النواب الرئيس السيسي الحوار الوطني

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