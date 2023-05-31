برلماني يشيد بفكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب سيساهم في وضع استراتيجية خاصة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء.

وأضاف "أشرف حاتم" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة" على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الاستقرار الذي نشهده في عهد الرئيس السيسي ساهم في التفكير في إعادة هيكلة التعليم العالي ككل، ومواكبة تطور الدول المتقدمة في التعليم.

واسترسل: لدينا الآن ما يقارب من 6 مجالس عليا للتعليم يرأسها وزير التعليم العالي، ولابد من وجود جهاز واحد منظم للتعليم العالي في مصر.