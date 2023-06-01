أوكرانيا .. هجوم صاروخي على كييف يؤدي لمقتل 3 أشخاص

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هجومًا على العاصمة الأوكرانية أسفر منذ قليل عن مقتل 3 أشخاص نتيجة قصف صاروخي استهدف المدينة، وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية عددًا منها.

وقال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف في بيان له: "طفلان بين القتلى الثلاثة في الهجوم على كييف إضافة إلى ٥ جرحى على الأقل".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أنه من المقرر أن تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد هذا الصيف، ويمكنها الاعتماد على إمداد مبكر بأسلحة إضافية من الولايات المتحدة.

وقال: "نريد أن تمتلك أوكرانيا كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فيما هي تستعد لشن هجوم مضاد في الصيف".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نعتزم مواصلة نقل المعدات العسكرية، وتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع خلال الصيف، بما في ذلك في المستقبل القريب".

وأجاب كيربي، ردا على سؤال بشأن إذا كان البيت الأبيض يعرف توقيتًا أكثر تحديدًا للهجوم، أن "الجيش الأمريكي كان على اتصال بزملائه الأوكرانيين منذ بداية التخطيط".

وفقًا لكيربي، تلقت الولايات المتحدة تأكيدات من الأوكرانيين بأنهم لن يستخدموا الأسلحة الأمريكية التي تم تسليمها إليهم للضرب داخل روسيا، لكن عندما تصلهم الأسلحة تصبح ملكهم".

وصرح كيربي بأن "الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب ضد الغرب".

وقال: "لا نريد تشجيع الهجمات داخل روسيا، لأننا لا نريد أن تتصاعد الحرب... أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نفهم أنه إذا أعطينا بوتين ما يقوله - حرب ضد الغرب والولايات المتحدة والناتو، فسوف تسبب المزيد من المعاناة في القارة الأوروبية".

