عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا .. هجوم صاروخي على كييف يؤدي لمقتل 3 أشخاص

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هجومًا على العاصمة الأوكرانية أسفر منذ قليل عن مقتل 3 أشخاص نتيجة قصف صاروخي استهدف المدينة، وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية عددًا منها.

وقال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف في بيان له: "طفلان بين القتلى الثلاثة في الهجوم على كييف إضافة إلى ٥ جرحى على الأقل".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أنه من المقرر أن تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد هذا الصيف، ويمكنها الاعتماد على إمداد مبكر بأسلحة إضافية من الولايات المتحدة.
وقال: "نريد أن تمتلك أوكرانيا كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فيما هي تستعد لشن هجوم مضاد في الصيف".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نعتزم مواصلة نقل المعدات العسكرية، وتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع خلال الصيف، بما في ذلك في المستقبل القريب".

موسكو تستنكر محاولات كييف شن هجمات إرهابية ضدها

عمدة كييف: انفجارات قوية في حي بيتشيرسك.. وهجوم روسي واسع على العاصمة

وأجاب كيربي، ردا على سؤال بشأن إذا كان البيت الأبيض يعرف توقيتًا أكثر تحديدًا للهجوم، أن "الجيش الأمريكي كان على اتصال بزملائه الأوكرانيين منذ بداية التخطيط".

وفقًا لكيربي، تلقت الولايات المتحدة تأكيدات من الأوكرانيين بأنهم لن يستخدموا الأسلحة الأمريكية التي تم تسليمها إليهم للضرب داخل روسيا، لكن عندما تصلهم الأسلحة تصبح ملكهم".

وصرح كيربي بأن "الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب ضد الغرب".
وقال: "لا نريد تشجيع الهجمات داخل روسيا، لأننا لا نريد أن تتصاعد الحرب... أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نفهم أنه إذا أعطينا بوتين ما يقوله - حرب ضد الغرب والولايات المتحدة والناتو، فسوف تسبب المزيد من المعاناة في القارة الأوروبية".
 

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا روسيا كييف استهداف كييف العاصمة الأوكرانيية كييف العاصمة الأوكرانية كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات الآن

موضوعات متعلقة

جون بولتون : أوكرانيا لم تحصل على الدعم العالمي اللازم

بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

نهاية حلم زيلينسكي.. ضابط بالجيش الأمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا الكارثي

كيف تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد؟..ضابط بريطاني يكشف أفضل الخيارات للانتصار على روسيا

ترشيحاتنا

آخرهم مزارع قصب السكر.. الدولة تقلل فاقد المياه إلى 10% بالري الحديث

هل طه ويس من الأنبياء.. وحكم التسمية بهما؟ علي جمعة يجيب

15 فائدة لجنين القمح| تعرف عليها

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 1-6-2023

مجلس النواب الأمريكي يصوت على رفع سقف الدين

بعد تعرضها لـ حادث.. أول صور لـ سيارة وفاء عامر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل قشر الليمون لجسمك؟

عقار بإحدى محافظات مصر يثير روح الفكاهة والسخرية لرواد السوشيال ميديا.. شاهد

مشروبات تعالج التهابات المسالك البولية.. تعرف على فوائدها

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ