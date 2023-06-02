16GB رام.. Teclast تطلق جهاز لوحي جديد من الفئة المتوسطة

طرحت شركة تلكاست Teclast الصينية في فبراير الماضي جهازها اللوحي الصغير طراز P25T ، حجم شاشة 10 بوصات بسعر أقل من 100 دولار وهي الآن تتوسع في التشكيلة من خلال كشفها النقاب عن جهاز لوحي جديد Teclast T40S ، الذي يأتي مع شاشة 2K IPS وبسعر أقل من 200 دولار.

في السطور التالية نرصد كل تفاصيل الجهاز اللوحي الجديد Teclast T40S وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص.

Teclast T40S

مواصفات Teclast T40S

يأتي جهاز Teclast T40S مع شاشة عرض نوعها IPS مقاس 10.4 بوصة بدقة وضوح 2000 × 1200 بيكسل ومعدل تحديث 60 هرتز وتجدر الإشارة إلى أنه لم يحصل على شهادة Widevine L1. وبالتالي ، قد لا يدعم البث عالي الدقة من منصات مثل نتفليكس.

على غرار الأجهزة اللوحية الأخرى من Teclast ، يجمع T40S بين شاشة عالية الدقة مع معالج متوسط الإمكانيات فلا تتوقع اداء مذهل أو قوي خاصة مع تعدد المهام وبالتالي هو جهاز للمبتدئين وليس لتعزيز الإنتاجية.

قامت Teclast بتجهيز الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek MT8183 ، وهي مجموعة شرائح ثمانية النواة بدقة تصنيع 12 نانومتر. يقترن المعالج بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم. يزن الجهاز اللوحي 475 جرامًا ويستمد قوته من بطارية تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

يتوفر Teclast T40S حاليًا للشراء على AliExpress بسعر 172.29 دولارًا. يشمل هذا السعر كل الملحقات الإضافية التي تجدها في علبته مثل محول الطاقة وكابل USB وأداة SIM.

علاوة على ذلك ، يُباع الجهاز اللوحي أيضًا على موقع Amazon للتجارة الإلكترونية في بلدان محددة ، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة. في المملكة المتحدة ، يبلغ سعر الجهاز اللوحي 129.99 جنيهًا إسترلينيًا مع تطبيق قسيمة بقيمة 40 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما في ألمانيا ، يتوفر بسعر 149.99 يورو.