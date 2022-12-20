أرخص سعر لـ "تابلت".. اعرف مميزات الجهاز اللوحي Teclast P30S.. فيديو

تميزت شركة تلكاست Teclast في السوق من خلال منتجاتها ذات الأسعار المعقولة التي تناسب الشريحة المتوسطة من المشترين، خاصة في سوق الأجهزة اللوحية بنظام تشغيل أندرويد والتي أصبحت تشهد منافسة محتدمة بين علامات تجارية كثيرة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، مع المنافسة المتصاعدة والمتزايدة ، أصبح المشتري يبحث عن الجمع بين الميزات الجيدة والسعر المعقول والشركات التي ما زالت في بداية طريقها وتضطر للبيع بسعر رخيص لاكتساب شعبية وقاعدة جماهيرية ، وقد تمكنت Teclast من جذب الكثير من الاهتمام من خلال عروضها التي لا ترهق ميزانية طبقة الموظفين والطبقات العاملة.

Teclast P30S

حققت الشركة الوليدة ضربة جديدة وسجلت هدفا من خلال طرحها مؤخرًا جهاز لوحي طراز P30S في الأسواق العالمية، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها وتوسيع شبكتها بشكل أكبر، مع السعر الرخيص نسبيا بالفعل بدأت في جذب اهتمام المشترين.

تم إطلاق Teclast P30S عالميًا، وأصدرت Teclast مؤخرًا جهازها اللوحي P30S ، يعمل بنظام أندرويد 12 قابل للترقية إلى إصدار 13 الجديد، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من مساحة التخزين على القرص الصلب كما أنه يدعم إدخال شريحة ميموري كارت لتوسيع السعة التخزينية من خلال microSD

يتم تشغيل الجهاز اللوحي Teclast P30S مع وحدة معالجة مركزية من ميدياتك MT8183 تكنولوجيا 12 نانومتر، وهذا المعالج يوفر ما يقرب من 1.29 ضعف أداء معالج Helio P22 MT6762 الذي يعمل على تشغيل Teclast P30 Air ، وذلك بفضل نوى وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات الأكثر قوة.

يتميز جهاز Teclast P30S بشاشة تصنيف IPS مقاس 10.1 بوصة بدقة 1،280 × 800 بكسل، مما يعني أنك يمكنك مشاهدة كل الأفلام المفضلة لديك والفيديوهات بجودة عالية و صور تنبض بالحياة يحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على بطارية حجم 6000 مللي أمبير في الساعة ، مما يعني أنك لا تحتاج شحنه إلا في آخر اليوم، ويظل الجهاز يعمل بكامل طاقته لمدة 24 ساعة، يدعم الشحن السريع ويمكن إعادة شحنها عبر منفذ USB من النوع C .

بالإضافة إلى بطاريته الكبيرة ، يأتي الجهاز اللوحي Teclast P30S أيضًا بمجموعة متنوعة من الميزات الأخرى، يحتوي على كاميرات خلفية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرات أمامية بدقة 2 ميجابكسل كما يأتي مع مقبس لسماعة رأس مقاس 3.5 مم ، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل سماعات الرأس أو مكبرات الصوت الخاصة بهم للاستماع الخاص أو تشغيل الصوت الجماعي.

يتوفر جهاز Teclast P30S حاليًا على موقع أمازون مقابل 109.99 دولارًا أي ما يعادل 2695 ألف جنيه مصري فقط لا غير، وهو حاليا عليه خصم بنسبة 15٪ بعد أن كان بمبلغ 129.99 دولارًا. وهو متاح أيضًا على AliExpress مقابل 114 دولارًا قبل الضرائب والشحن.