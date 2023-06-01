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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث موبايلات أندرويد بأسعار بسيطة جدًا .. تستحق الشراء

أحدث موبايلات أندرويد
أحدث موبايلات أندرويد بأسعار بسيطة جدا..تستحق الشراء

بعد Samsung و TCL ، من المحتمل أن تكون Motorola هي الشركة الوحيدة التي تصنع هواتف مزودة بقلم قابل للاستخدام.  تحظى مجموعة Moto G Stylus بشعبية كبيرة بين المستهلكين واليوم أطلقت الشركة تحديثها لعام 2023 مع إطلاق هاتف Moto G Stylus (2023) بأحدث معالج Snapdragon 6 Gen 1 وشاشة LCD كبيرة، وكاميرا جيدة وبطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

وكما تم إطلاق أحدث هاتف ذكي بسعر مناسب جدا ألا وهو Nubia N5،  يحتوي الهاتف المتواضع على شاشة بدقة HD + ومعالج صيني Unisoc T700 وكاميرا رائعة بدقة 50 ميجابكسل.  

 

هاتف Moto G Stylus 5G (2023)

 

ويأتي هاتف Moto G Stylus 5G (2023) بتصميم مبسط ، يتميز بظهر منحني وشاشة مسطحة.  تحصل الشاشة على فتحة ثقب ، والتي تحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، مع شاشة نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.  تحصل على قلم التوقيع بجوار منفذ الشحن.

 و تم تجهيز الهاتف الذكي بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 من الجيل الأول. وهو في الواقع أحد الهواتف الأولى التي تتميز بشريحة SoC متوسطة المدى.

ويحصل هاتف Moto G Stylus على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف بفتحة f / 1.88 ، بكسلات أصلية 1.0 ميكرومتر إلى جانب كاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو.

وعلى واجهة السوفت وير، يعمل بنظام Android 13 مع واجهة MyUX من Motorola في الأعلى.  يأتي الهاتف مع وعد بتحديث Android رئيسي واحد وما يصل إلى ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

ويعمل هاتف موتورولا  ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 20 وات، و يأتي مع مكبرات صوت استريو ومقبس سماعة رأس وفتحة بطاقة microSD.

ويتوفر هاتف Moto G Stylus 5G (2023) بألوان الأسود و الشامبين، ويبلغ سعر  إصدار 6GB + 256GB مبلغ 399 دولارًا في الولايات المتحدة.

ويمكن شراؤها من Cricket Wireless بدءًا من 2 يونيو أو انتظر حتى 16 يونيو للحصول على الهاتف من Amazon و BestBuy.

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 هاتف Nubia N5


وينطلق هاتف Nubia N5 بشاشة نوع IPS LCD بقياس 6.517 بوصة مزودة بنوتش، وتبلغ جودتها HD + بدقة 1600 × 720 بكسل ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ، ومعدل تحديث 90 هرتز.  كما يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل الأحدث Android 13 الذي يعمل مع واجهة مستخدم MyOS 13.

ويحتوي هاتف Nubia N5 على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.  يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED، بينما لا يحتوي الهاتف على ماسح بصمات الأصابع، بينما يأتي مع دعم لفتح الوجه.

كما يحتوي هاتف Nubia N5 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات.  يتم تشغيله بواسطة معالج Unisoc T770 مقترنا بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

وتشمل الميزات الأخرى المتوفرة على الجهاز بطاقتي SIM و 5 G و Wi-Fi و Bluetooth و GPS ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر.   ويبلغ مقاس الهاتف 163.58 × 75.22 × 8.5 مليمتر ويزن 196.5 جرامًا.

يبلغ سعر هاتف Nubia N5 للإصدار 4GB RAM + 128GB حوالي 211 دولارًا (أي تقريبا 3000 جنيه مصري )، وللإصدار 6GB RAM + 128GB سعر 239 دولارًا أمريكيًا.

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