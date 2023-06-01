بـ 2000 جنيه.. أرخص هاتف نوكيا في مصر

يتطلع جميع الناس إلى البحث عن أفضل هواتف حتى وإن كانت ميزانية الشراء قليلة، ولحسن الحظ وما لا يعرفه الكثيرون أنه إذا كان لديك مبلغ 2000 جنيه أو أكثر قليلًا تستطيع أن تمتلك هاتفا بمواصفات جيدة في 2023 ، رغم استحالة ذلك في أوقات سابقة.

تعتبر أفضل خيارات متاحة لأفضل العلامات التجارية هي نوكيا Nokia ، لأنه مع ارتفاع الأسعار وإضافة ضريبة علي الهواتف الذكية، نجد أن سامسونج و شاومي وغيرها انتقلوا إلي فئات أعلي وأغلى، لذلك سنستعرض أفضل هاتف بسعر 2000 جنيه فقط بمواصفات مميزة مقابل سعره.

هاتف Nokia C1

ينطلق هاتف Nokia C1 بسعر منخفض جدا مقابل ما يقدمه من مميزات حيث يأتي بشاشة صغيرة من نوع IPS LCD بحجم 5.45 بوصة بجودة +HD ودقة 960×480 بكسل ومعدل كثافة 197 بكسل لكل بوصة، وتبلغ أبعاد عرض الشاشة 18:9 كما أنها تأتي بالشكل التقليدي بحواف كبيرة من الأعلي والأسفل.

بالنسبة للتصوير، يأتي هاتف Nokia C1 بكاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4بوصة، مع وجود فلاش ليد أحادي، بجانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

يتوفر هاتف Nokia C1 بذاكرة تخزين داخلية وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت مع 1 جيجا بايت رام على التوالي.

يأتي هاتف Nokia C1 ببطارية متوسطة بسعة 2500 مللي أمبير، ومنفذ شحن microUSB.، كما يعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie النسخة المخففة Go edition.

كما يدعم هاتف Nokia C1 مدخل السماعات التقليدي بقياس 3.5 مليمتر كما يدعم الراديو والبلوتوث وشبكة الواي فاي.

ويتراوح سعر هاتف Nokia C1 في مصر حوالي 2040 جنيه جنيه مصري.