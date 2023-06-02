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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| مصطفى كامل يقدم بلاغا ضد منير الوسيمي.. بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة| رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



هبة طوجي: اشتقت لمصر.. ومتحمسة للغناء بدار الأوبرا المصرية

تقترب الفنانة اللبنانية هبة طوجي من لقاء جمهورها المصري بعد غياب، عبر حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 16 يونيو.


 

الحرب تشتعل.. مصطفى كامل يرد على منير الوسيمي ويقدم بلاغا ضده

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا رسميا للرد فيه على النقيب الأسبق منير الوسيمي والذى اتهمه فى عدة بيانات بأنه قام بسرقة كلمات أغنية الحب الحقيقي الشهيرة والتى قدمها محمد فؤاد بصوته من كلمات مصطفى كامل، كام أكد أن مصطفى كامل قدم استقالته من النقابة عام 2010 لكى يترشح لعضوية مجلس الشعب وقتها.

 

بسبب فيديو .. مفاجأة مثيرة لـ ابنة شيرين مع نجمة عالمية

نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو لها على تيك توك، وكانت المفاجأة أن أغلب التعليقات شبهتها بفنانة عالمية شهيرة وهى كورتني كارداشيان.

 

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

نشرت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان، فيديو حديثا لها من داخل مدرستها تقوم فيه بالرقص مع زملائها، حيث ظهرت فى أول الفيديو بملابس كاجوال فيما قامت بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها على الصفحة، واعتبره البعض الآخر فيديو صادمًا.

 

مساكنة أنا وبنتي .. يوري مرقدي يفاجئ جمهوره بتصريح صادم | شاهد

اعترف الفنان يوري مرقدي انه قام بعمل مساكنة قبل الزواج وابنته  قامت بعمل مساكنة في كندا وذلك خلال برومو ترويجي لحلقته مع راغدة شلهوب

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