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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة طوجي: اشتقت لمصر.. ومتحمسة للغناء بدار الأوبرا المصرية

هبة طوجي
هبة طوجي

تقترب الفنانة اللبنانية هبة طوجي من لقاء جمهورها المصري بعد غياب، عبر حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 16 يونيو.


وعبرت طوجي عن سعادتها للعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات منذ آخر حفلاتها قائلة في تصريحات صحفية: "اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، واحتفل معهم بألبومي الجديد "بعد سنين".

هبة طوجي وأسامة الرحباني لأول مرة في الأوبرا 16 يونيو

هبة طوجي في دار الأوبرا المصرية مع أسامة الرحباني.. 16 يونيو


كما أضافت هبة طوجي " اتشرف أخيرا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهي تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبي، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات  ألبومي الجديد وأهديها للجمهور".

 

واحتفلت هبة طوجي مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذي ضم في جعبته 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية التي تغنت بها باللهجة المصرية، بجانب عدة تعاونات مميزة خلال أغانيه منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.

 

ويكلل الألبوم التعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، الذي تولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال أرابيك ميوزك" العالمية.

هبة طوجي الفنانة اللبنانية هبة طوجي مسرح دار الأوبرا المصرية مصر بعد سنين

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