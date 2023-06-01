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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة طوجي وأسامة الرحباني لأول مرة في الأوبرا 16 يونيو

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أولى حفلات المطربة اللبنانية هبه طوجى مع الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى وبمصاحبة سينى سيمفونى اوركسترا بقيادة المايسترو احمد عويضة والذى يضم 95 فنانًا ما بين كورال وعازفى الات شرقية وغربية وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير.

وخلال الحفل تهدى هبه طوجى أحدث أعمالها الغنائية التى أعدتها خصيصًا لتهديها لمصر وشعبها وتحمل عنوان سلم على مصر إلى جانب 17 عملاً آخر من المؤلفات التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية لحنها الموسيقار اسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو احمد عويضة منها لا بداية ولا نهاية ، حلم ، الطريق ، مين اللى بيختار ، حبى اللى انتهى ، عرفت ام لا وغيرها .

جدير بالذكر ان هبة طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار أسامة الرحبانى ، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في ببيروت ، بدات دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005 ، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت الى جانب دراستها الاساسية في الأدب الفرنسي ، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني ، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد ، شاركت في احد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب ، من أهم أعمالها مثل الريح ، عودة الفينيق ، عالبال يا وطنا وغيرها.

الدكتور خالد داغر دار الاوبرا المصرية دار الأوبرا أسامة الرحباني هبة طوبجى

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