بسبب فيديو .. مفاجأة مثيرة لـ ابنة شيرين مع نجمة عالمية

نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو لها على تيك توك، وكانت المفاجأة أن أغلب التعليقات شبهتها بفنانة عالمية شهيرة وهى كورتني كارداشيان.

قررت هنا، ابنة النجمة شيرين عبد الوهاب، مطربة مصر والوطن العربي، حذف أحد الفيديوهات التى تقوم بنشرها على صفحتها الشخصية بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، بعد الانتقادات التى طالتها بسببه.

انتقادات الجمهور لابنة شيرين عبد الوهاب

وتعرضت ابنة شيرين عبد الوهاب لانتقادات لاذعة فور طرحها لفيديو من داخل غرفة نومها بصحبة أصدقائها المقربين، وهي تقوم بالرقص على إحدى الأغنيات الأجنبية مع وضعها ميك أب بكميات كبيرة مما جعلها تظهر بإطلالة صادمة.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا





كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل أزمة شيرين مع شركة روتانا، بجانب حديثه عن سرقة أغاني ألبومها الجديد.

وقال لطفي في حواره مع برنامج insider: تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا مع شركة روتانا بسبب فيروس كورونا التي تأثر العالم كله بها.

وأضاف: المشكلة الثانية هي أن شيرين أنهت عددا من الأغاني وهناك شركة حصلت على الأغاني وتم استغلالها على الإنترنت، وكانت هذه الأغاني من ضمن الألبوم الجديد، وشيرين عبد الوهاب بريئة تماما من التسريب وهي ضحية.