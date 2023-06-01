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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. علي الحجار يعلّق على تصريحات محمد فؤاد في السعودية.. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

بكى بشدة .. علي الحجار يعلّق على تصريحات محمد فؤاد في السعودية

دافع الفنان علي الحجار، عن الفنان محمد فؤاد بعد تصريحاته الأخيرة في حفل جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي أثنى من خلالها على أفضال السعودية عليه وعلى الفنانين.

في حضور كندة علوش .. عرض خاص لـ فيلم نزوح بسينما زاوية

أقيم اليوم عرض خاص لفيلم نزوح للممثلة كندة علوش والفنان سامر المصري بسينما زاوية وشهد  إقبالا كبيرا من الجمهور.

الاعتزال ممنعش عنهم الأزمات .. نجوم يعيشون حياة صاخبة بالمشكلات ومنهم أدهم نابلسى مع إنجي خوري

حالة من الجدل الواسع أثيرت خلال الفترة القليلة الماضية حول ثلاث نجوم رغم ابتعادهم عن عالم الفن منهم من قرر الاعتزال مثل أدهم نابلسى وشمس البارودي ومنهم من قرر الإبتعاد عن الساحة الفنية بدون الاعلان عن الاعتزال مثل عبلة كامل وبرغم من ذلك الا ان هذا الثلاثى شهد أزمات مختلفة فى الساعات القليلة الماضية 

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

بدأت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان فى نشر العديد من الفيديوهات الخاصة بها عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيديوهات تيك توك.

ظهور نادر لوالدتها | منى زكي في ضيافة WATCH IT

 أعلنت منصة WATCH IT عن إذاعة حلقة جديدة من برنامجها Sold Out "كامل العدد" وتظهر فيه الفنانة منى زكي للحديث عن أبرز المحطات في حياتها الفنية. 

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