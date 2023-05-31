في حضور كندة علوش .. عرض خاص لـ فيلم نزوح بسينما زاوية

أقيم اليوم عرض خاص لفيلم نزوح للممثلة كندة علوش والفنان سامر المصري بسينما زاوية وشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.

وحصل الفيلم الروائي نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش على جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الذي أقيم في 10 سبتمبر الماضي.

وفاز الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وبذلك يصبح في رصيد المخرجة سؤدد كعدان ثلاث جوائز من مهرجان فينيسيا إذ فاز فيلمها السابق يوم أضعت ظلي بجائزة أسد المستقبل عام 2018.

ونال الفيلم إشادة نقدية كبيرة بعد عرضه إذ كتبت آنا سميث من موقع Deadline "فيلم نزوح هو تجربة مشاهدة ساحرة تمزج الحكاية الخيالية النسوية بالدراما الواقعية" وكتب أيضاً جوناثان هولاند في موقع سكرين دايلي "فيلم قوي ورقيق يسعى بشجاعة إلى تغيير التوقعات المرتبطة بالأعمال الدرامية السورية التي عادة ما توحي بالعنف وسقوط الضحايا"، كما وصفه فابيان لوميرسيه من موقع Cineurope بأنه "فيلم يفيض بالأفكار السريالية الرائعة".

وفي سياق آخر أشادت الفنانة كندة علوش عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام بمسلسل تحت الوصاية ، والذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي.

وقالت كنده علوش : المتعة اللي بتخلقها مشاهدة عمل فني جميل وراقي متعة عظيمة خصوصاً اذا كان الواحد بيشتغل في نفس المجال فيبقي مدرك تماماً لكم الصعوبات.