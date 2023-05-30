إسلام إبراهيم: فيلم "ع الزيرو" مغامرة مختلفة مع محمد رمضان

ينشغل الفنان إسلام إبراهيم حاليا في تصوير مشاهده الأخيرة في أجدد أعماله السينمائية "ع الزيرو"، المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

وعبر إسلام إبراهيم عن سعادته بتجربة فيلم "ع الزيرو" التي يخوض خلالها أجدد بطولاته السينمائية أمام النجم محمد رمضان، واصفا إياها "بمغامرة" جديدة في مسيرته حيث يجسد دورا مختلفا تماما عن أدواره الدرامية والسينمائية السابقة.

تفاصيل دور إسلام إبراهيم

وكشف إسلام إبراهيم في تصريحات صحفية عن تفاصيل دوره قائلا: "أجسد شخصية نبيه، وهو مساعد جي جي محترف ورفيق دربه شخصية البطل محمد رمضان الذي تردي به الأقدار ليكون "دي جي" مشهور، وشخصيتي تحمل العديد من المفاجآت في حبكة الفيلم، وأعد الجمهور بفيلم مختلف وقصته غير معتادة".

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل،والمقرر عرضه في صالات السينما خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وقد استأنف المخرج ماندو العدل تصوير الفيلم بعد نهاية شهر رمضان، حيث توقف تصوير الفيلم قبلها بقليل بسبب إلتزام أبطاله بتصوير عدد من الأعمال الرمضانية.

ويستمر التصوير خلال الأيام المقبلة حتى ينتهى ماندو العدل من تصويره قبل العيد الكبير الذي سيعرض خلاله الفيلم في السينمات المصرية والعربية.