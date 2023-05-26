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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديق محمد رمضان.. إسلام إبراهيم ينضم لأبطال فيلم ع الزيرو

محمد رمضان - إسلام
محمد رمضان - إسلام إبراهيم

إنضم الفنان إسلام إبراهيم إلى أبطال فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان ونيللي كريم، حيث بدأ تصوير دوره في الفيلم منذ يومين.

ويجسد إسلام إبراهيم دور الصديق المقرب من محمد رمضان والذي يقف بجانبه في المواقف الصعبة التي تقابله ويسانده ويساعده في تخطيها.

والفيلم من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، خالد الصاوي، جومانا مراد، شريف دسوقي، وعدد أخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

وقد استأنف المخرج ماندو العدل تصوير الفيلم بعد نهاية شهر رمضان، حيث توقف تصوير الفيلم قبلها بقليل بسبب إلتزام أبطاله بتصوير عدد من الأعمال الرمضانية.

ويستمر التصوير خلال الأيام المقبلة حتى ينتهى ماندو العدل من تصويره قبل العيد الكبير الذي سيعرض خلاله الفيلم في السينمات المصرية والعربية.

 

أعمال إسلام إبراهيم

وكان أخر أعمال إسلام إبراهيم السينمائية هو فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي عُرض في السينمات في بداية العام الجاري، وشارك في بطولته مع رامز جلال ونسرين طافش، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وجمع في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت الـ 15 مليون جنية.

 

هوايات إسلام إبراهيم

قال الفنان إسلام إبراهيم، إن هوايته هي الرسم، معقبا: "رسمت بوجي وطمطم فى رمضان.. وكنت عندما أعمل مع الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة كان هناك مدخل من مداخل التعليم أنهم لازم يتعلموا بالرسم من أجل اكتساب المعلومة مثل الطفل العادي.. فكنت برسم على أدي ليهم".

وأضاف "إبراهيم" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه ليس إجتماعي جدا ولا يخرج من المنزل، قائلا: "أنا بيتوتي جدا ولو عندي شغل هكون مركز فيه".

وتابع: "جملة الله المستعان جبتها من شخصية حقيقة فى مسلسل 100 وش، وكانت الأستاذة كاملة أبو ذكري عايزة منعملش شخصية الست دي بهزار ولو كنا نزلنا بيها للناس فى الشارع تصدقها وتكون حقيقية.. وجبت نبرة صوتها بالتمرين".

كواليس فيلم ع الزيرو
كواليس فيلم ع الزيرو
كواليس فيلم ع الزيرو
كواليس فيلم ع الزيرو
كواليس فيلم ع الزيرو
كواليس فيلم ع الزيرو
إسلام إبراهيم الفنان إسلام إبراهيم محمد رمضان ع الزيرو اعمال اسلام ابراهيم

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