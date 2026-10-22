البنتاجون ولوكهيد توقعان اتفاقا ضخما لإنتاج 850 مقاتلة F-35 خلال 10 سنوات

أعلنت البنتاجون وشركة لوكهيد مارتن اليوم الخميس عن توقيع اتفاق إطاري مدته 10 سنوات لإنتاج 850 مقاتلة شبح من طراز F-35، في خطوة تؤكد التزام واشنطن طويل الأمد بهذه الطائرة المتطورة.

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للصفقة، التي تأتي في إطار مساعي البنتاجون لإبرام عقود متعددة السنوات لتوسيع الإنتاج العسكري الأمريكي وتعزيز قاعدته الصناعية الدفاعية.

وقال جيم تايكليت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد، في مكالمة مع المستثمرين إن الاتفاق "يرسخ دور المقاتلة كخط الدفاع الأول للعالم الحر لسنوات قادمة".

وتعد F-35، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، واحدة من أكثر الطائرات تقدما في العالم، وتأتي بثلاث نسخ تتجاوز تكلفة الواحدة منها 100 مليون دولار، ويوجد حاليا أكثر من 1375 مقاتلة من هذا الطراز منتشرة حول العالم، وفقا للشركة.

وأكد البنتاجون أن الاتفاق، الذي يهدف إلى "تحديث وتوسيع" برنامج F-35، لا يزال بحاجة إلى موافقة الكونجرس وتمويله.

وقال مايكل دافي، المسؤول الأعلى عن المشتريات في البنتاغون: "لقد غيرنا جذريا طريقة تثبيت القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية للإنتاج بسرعة وبنطاق واسع"، مضيفا: "من خلال ربط الحوافز المالية بالأداء الفعلي، نضمن تزويد مقاتلينا بالقدرات الفتاكة اللازمة للقتال والانتصار".

وأوضحت لوكهيد أن الصفقة ستوفر لواشنطن برنامجا "يمكن التنبؤ به وميسور التكلفة ومرنا"، مشيرة إلى توفير مليارات الدولارات بفضل "التسعير طويل الأجل وخصومات الكميات".

استثمار بـ 7 مليارات مقابل التزام طويل

في المقابل، ستستثمر لوكهيد مارتن 7 مليارات دولار في مشاريع داعمة لبرنامج F-35، مقابل التزام الحكومة الأمريكية لعشر سنوات.

وقال تايكليت: "مع اليقين الأكبر الذي يوفره النهج التحولي للحكومة في إنتاج واستدامة F-35، يمكننا ضخ استثمارات مسبقة لتوسيع القدرة وتحسين الكفاءة وبناء سلسلة إمداد أكثر مرونة. هذا مفيد لدافعي الضرائب، ومفيد لموردينا، والأهم من ذلك مفيد للولايات المتحدة وحلفائها".

ويشمل الاتفاق، بالإضافة إلى الطائرات، قطع الغيار الأولية، ومجموعات التعديل والصيانة لمدة 10 سنوات، وطلبات العملاء الدوليين.

ويحظى البرنامج باهتمام دولي واسع، حيث وافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي على صفقة بيع 48 مقاتلة من هذا الطراز إلى السعودية بقيمة 24.3 مليار دولار.