زيلينسكي: ترامب يستطيع الضغط على بوتين للتفاوض لكنه لم يفعل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أوراق الضغط لجلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات ولكنه لم يستخدمها بعد.

وكشف زيلينسكي في مقابلة ضمن برنامج "مذكرات رئيس تنفيذي": "كان بإمكان ترامب جلب بوتين إلى طاولة المفاوضات بسهولة بالغة، لأنه يمتلك الوسائل للقيام بذلك. والطريقة التي يتحدث بها عني - ينبغي للرئيس ترامب أن يتحدث عن بوتين بنفس الطريقة".

وأشار زيلينسكي إلى العقوبات التي أقرها الكونجرس الأمريكي كإحدى الأدوات التي يمكن لترامب استخدامها للضغط على الكرملين، وفقا لصحيفة كييف بوست الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "العقوبات موضوعة على مكتبه. هو لم يوافق عليها - الكونجرس هو من صوت لصالح عقوبات صارمة. وهو يمتلك السلطة للتحرك".

وردا على سؤال حول سبب عدم اتخاذ ترامب مثل هذا الإجراء، قال زيلينسكي إنه لا يسعه إلا التكهن بالأسباب، بما في ذلك العلاقة بين قادة الكرملين والإدارة الأمريكية والمصالح الاقتصادية المحتملة. وقال:"لا أعرف لماذا. ربما تربطهما علاقة خاصة. ربما يكون هناك شيء آخر. لا أستطيع الجزم بذلك؛ أنا لا أعرف كل شيء. يمكنني التكهن فقط - ربما هناك بعض الصفقات الاقتصادية، أو شيء من هذا القبيل."