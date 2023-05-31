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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

حنين محمد رمضان
حنين محمد رمضان

بدأت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان فى نشر العديد من الفيديوهات الخاصة بها عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيديوهات تيك توك.

ونشرت حنين فيديو حديثا لها من داخل مدرستها تقوم فيه بالرقص مع زملائها، حيث ظهرت فى أول الفيديو بملابس كاجوال فيما قامت بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها على الصفحة. 
 

حنين محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاد والدها

واحتفلت حنين بعيد ميلاد والدها الذى احتفل به مؤخرا وذلك من خلال فيديو قامت بنشره على صفحتها الشخصية قدمت فيه التهنئة له.
 

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده

واحتفل الفنان محمد رمضان، مؤخرا، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر من خلاله إهدائه تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار، وهي الأشياء التي أثار بها جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

 

جولة محمد رمضان فى أمريكا

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.

 

إجازة محمد رمضان 

وحصل محمد رمضان على إجازة عقب احتفله بعيد ميلاده وقام بالسفر فى العديد من الدول الاوربية لقضاء إجازته بعد المجهود الذي بذله الفترة الماضية فى تصوير أحدث أعماله جعفر العمدة وفيلم هارلي، بالإضافة إلى مشاهد فيلمه الجديد ع الزيرو المفترض طرحه فى موسم عيد الأضحي.

 تفاصيل فيلم ع الزيرو

وبدأ محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد ع الزيرو قبل موسم رمضان الماضي إلا أنه أوقف تصويره بسبب انشغاله بتصوير مسلسل جعفر العمدة وفيلم هارلي الذي عرض في موسم عيد الفطر.

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