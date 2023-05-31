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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحلة على اليخت.. محمد رمضان يثير الجدل في موناكو| فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان عدد من الصور ومقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء تواجده فى موناكو. 

وأثار رمضان حالة من الجدل الواسع بسبب ظهوره بسيارة وعارى الصدر وعلى يخت فى عرض البحر. 

شاهد الفيديو هنا 

ولم يفسر محمد رمضان سبب تواجده فى موناكو على يخت فى عرض البحر، حيث ظن بعض من متابعيه تصويره كليب أغنية جديدة له. 

نشر الفنان محمد رمضان صورًا جديدة له من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك.

محمد رمضان مع نيمار 

وظهر محمد رمضان في الصور برفقة نجم منتخب البرازيل نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان.

وظهر الثنائي وهما في ملهى ليلي، حيث يحتضن محمد رمضان نيمار في موناكو.

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وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.

ويعرض لـ محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 35 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر. 

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