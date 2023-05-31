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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاعتزال ممنعش عنهم الأزمات .. نجوم يعيشون حياة صاخبة بالمشكلات ومنهم أدهم نابلسى مع إنجي خوري

ادهم نابلسى
ادهم نابلسى

حالة من الجدل الواسع أثيرت خلال الفترة القليلة الماضية حول ثلاث نجوم رغم ابتعادهم عن عالم الفن منهم من قرر الاعتزال مثل أدهم نابلسى وشمس البارودي ومنهم من قرر الإبتعاد عن الساحة الفنية بدون الاعلان عن الاعتزال مثل عبلة كامل وبرغم من ذلك الا ان هذا الثلاثى شهد أزمات مختلفة فى الساعات القليلة الماضية وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

عبلة كامل 

شهدت عبلة كامل حالة من الجدل الواسع بين المبدعين داخل الوسط الفنى بعد أن فجرت منة شلبى مفاجأة بمناسبة تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وهو الأمر الذى قوبل بحالة من الانقسام فى الآراء بين مؤيد لطلب منة شلبى ومعارض لها. 

علق أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، على مطالب تكريم الفنانة عبلة كامل ضمن دورة المهرجان المقبلة.

وقال أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "جالنا طلبات تكريم كثيرة للفنانة علبة كامل، وهو شيء جميل وكلنا بنحب الفنانة عبلة كامل".

عبلة كامل

وأضاف أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي،: "عندما نحب شخص أبسط شيء نقدمه له هو احترام رغباته الشخصية"، مشيرا: "الفنانة عبلة كامل رافضة أنها تظهر للعلن ورافضة التكريم".

وأشار: "الفنانين أشرف زكي، والفنان يحيي الفخراني تواصلوا معها من قبل لتكريمها وهى رفضت الظهور الإعلامي ورفضت التكريم"، موضحا: "عبلة كامل تستحق التكريم، لكن إحنا لما نحب عبلة كامل ونحترم رغبتها، ولا يوجد جدال على أنها تستحق التكريم، لكن مينفعش نكرم حد رغما عنه".

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ادهم نابلسى وانجى خورى 

أما المطرب المعتزل أدهم نابلسي يواجه أزمة كبيرة بعد أن ادعت انجى خورى بأنها حامل منه وأنه يرفض الاعتراف بما فعله.

وأكدت المطربة السورية إنجي خوري أن المطرب المعزل أدهم نابلسي طالبها بإجهاض جنينها.

وقالت إنجي خوري عبر انستجرام: "أدهم نابلسي عملي بلوك وطلب مني أجهض ابني الي حامل فيه منه".

أدهم نابلسى

فجرت المطربة السورية إنجي خوري مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلنت حملها من الفنان المعتزل أدهم نابلسي.

وكتبت إنجي خوري عبر صفحتها على انستجرام: " أنا حامل من أدهم نابلسي ؛ حرام عليك متعملش معايا كدة علشان ابنك ".

بينما انكر أدهم نابلسى كل ما ورد على لسان انجى خورى مؤكدا عبر حسابه على انستجرام أنه لا يمكن أن يكون تزوجها وأنها تدعى ذلك.

شمس البارودي

أما الفنانة شمس البارودي تعد إحدى النجمات اللاتى دائما ما تحوم حولهن الشائعات والازمات الخاصة بعودتها إلى التمثيل وهو الأمر الذى دائما ما تتعرض له وخاصة فى الفترة الأخيرة بعد إعلان ابنها عمر تقديم فيلم تسجيلي عن الأسرة.

وأكد عمر أن شمس البارودي ستتحدث خلال العمل الجديد، عن أهم المحطات في حياتها الفنية والشخصية، وتفاصيل اتخاذها قرار الاعتزال.

شمس البارودي 
أدهم نابلسي الفنانة عبلة كامل إنجى خورى شمس البارودي مهرجان القاهرة السينمائي

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