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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكى بشدة .. علي الحجار يعلّق على تصريحات محمد فؤاد في السعودية

علي الحجار - محمد
علي الحجار - محمد فؤاد

دافع الفنان علي الحجار، عن الفنان محمد فؤاد بعد تصريحاته الأخيرة في حفل جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي أثنى من خلالها على أفضال السعودية عليه وعلى الفنانين.

كتب علي الحجار، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "في منتصف التسعينيات روحنا نعمل عُمرة أنا ومحمد فؤاد .. وقتها كان فؤاد لأول مرة بيعمل عُمرة ، وأول ماقربنا من مدخل الكعبة بدأ محمد فؤاد يبكي بكي شديد جدا كله خشوع وفرحة في نفس الوقت".

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محمد فؤاد : شعب مصر اللي عملني .. واللي مش بيحب السعودية مريض

وتابع قائلاً:"ولذلك أنا تبريري للكلام اللي فؤاد قاله علي المسرح في السعودية نابع من إحساسه إن دي البلد اللي فيها الحرمين الشريفين ( الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ) وإنها أكرم بلد لأكرم شعب كان أكيد نابع من العاطفة الدينية اللي انا شفتها علي وشه وقت ماشاف الكعبة.

أحيا الفنان محمد فؤاد، حفلا جماهيريا ضخما في جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور محبينه من الوطن العربي.

وقدم محمد فؤاد، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية الحب الحقيقي وفاكرك يا ناسيني وطمني عليك وحبيبي يا وأنا لو حبيبك وساعات بشتاق ومعقول وخدني الحنين.

وقال محمد فؤاد، على هامش المؤتمر الصحفي للحفل: السعودية أرض الطهارة، بلد عزيزة على كل عربي وكل مسلم، واللي مبيحبش السعودية في قلبه مرض .. أنتم الشمعة المضيئة اللي بنمشي وراها لحد لقاء ربنا".

كما وجه رسالة للشعب المصري قائلاً: "الشعب المصري عملني وخلاني نجم وصاحب فضل علينا كلنا وعمل نجرم كتير".

علي الحجار الفنان علي الحجار محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد السعودية المملكة العربية السعودية الفيسبوك

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