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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فؤاد : شعب مصر اللي عملني .. واللي مش بيحب السعودية مريض

محمد فؤاد
محمد فؤاد

أحيا الفنان محمد فؤاد، حفلا جماهيريا ضخما في جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور محبينه من الوطن العربي.

وقدم محمد فؤاد، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية الحب الحقيقي وفاكرك يا ناسيني وطمني عليك وحبيبي يا وأنا لو حبيبك وساعات بشتاق ومعقول وخدني الحنين.

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‎وقال محمد فؤاد، على هامش المؤتمر الصحفي للحفل: السعودية أرض الطهارة، بلد عزيزة على كل عربي وكل مسلم، واللي مبيحبش السعودية في قلبه مرض .. أنتم الشمعة المضيئة اللي بنمشي وراها لحد لقاء ربنا".

كما وجه رسالة للشعب المصري قائلاً: "الشعب المصري عملني وخلاني نجم وصاحب فضل علينا كلنا وعمل نجرم كتير".

أعلن الفنان محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل شيخ في عمل سينمائي جديد ، وذلك في تصريحات علي هامش حفله بالمملكة العربية السعودية . 

وأوضح محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وشركة "بنش مارك"، في إنتاج فيلم سينمائي ضخم.

وقال محمد فؤاد : "معالي المستشار أبدى نيته إنه يعمل أحسن فيلم لمحمد فؤاد وأكبر فيلم سينمائي".

وأضاف: "عملنا إسماعيلية رايح جاي وبفضل الله فتحنا مع المجموعة المشاركة في الفيلم الباب لكل جيل الشباب، وعملنا طفرة في السينما بعد ما كانت قفلت خالص، وإن شاء الله ستكون نقلة سينمائية كبيرة على إيد بنش مارك، ومفاجأة كبيرة ، الفيلم اسمه قلبي في نيويورك، وهتتفرجوا على فيلم عبقري".

 

محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد السعودية الشعب المصري جدة المملكة العربية السعودية

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