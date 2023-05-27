عمرو أديب يعلق على حفل محمد فؤاد في الرياض: كسرت الدنيا

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في حفل محمد فؤاد في الرياض، قائلا: إن محمد فؤاد لم يقيم حفلة منذ فترة بهذا الزخم، مشيرا إلى أنه تحدث المسئول عن الشركة المسئولة عن الحفل.

وأضاف “أديب” خلال برنامجه “الحكاية" المذاع عبر فضائية “mbc masr”: "المسئول قال لي مشوفتش حفلة كده في جدة من فترة.. فإحنا بنشوف حفلة في آخر شهر مايو، والحفلة كانت جميلة وكسرت الدنيا».

وتابع الإعلامي عمرو أديب: “امبارح محمد فؤاد بيقول الجمهور أنتوا حافظين الكلام ده ازاي، لأنه مندهش أن الأجيال الجديدة حافظة أغانيه، فالناس كانت متفاعلة معاه تفاعل رهيب.. الأغنية الختامية في الحفلة، الجمهور تفاعل معاها تفاعل كبير، فمحمد فؤاد بدأ الحفلة الساعة 2 ونصف، بعد ما أحمد سعد انتهى من وصلته الجميلة بدأ محمد فؤاد، وغنى كامننا وحيران وكل الأغاني الجميلة اللي الناس بتحبها”.