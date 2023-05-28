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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب 18 عامًا.. محمد فؤاد يعود للسينما بفيلم «قلب في نيويورك»

محمد فؤاد
محمد فؤاد

يعود الفنان محمد فؤاد إلى السينما من خلال فيلم بعنوان “قلب فى نيويورك” وذلك بعد غياب عن السينما لمدة 18 عامًا. 

وقال محمد فؤاد على هامش حفل الأخير فى جدة : “معالي المستشار تركي آل الشيخ أبدى نيته أنه هيعملي أكبر فيلم سينمائي، إحنا عملنا فيلم سينمائي وهو “إسماعيلية رايح جاي”، وفتح السينما لكل جيل، والفيلم اللي اتفقنا عليه اسمه في قلب نيويورك”. 

وكان آخر أعمال محمد فؤاد فى السينما فيلم “غاوى حب” والذى عرض فى عام 2005 وشاركه البطولة فيه حلا شيحة ورامز جلال. 

محمد فؤاد 

وأحيا الفنان محمد فؤاد، حفلاً جماهيريًا ضخمًا في جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور محبينه من الوطن العربي.

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وقدّم محمد فؤاد، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية الحب الحقيقي وفاكرك يا ناسيني وطمني عليك وحبيبي يا وأنا لو حبيبك وساعات بشتاق ومعقول وخدني الحنين.

وقال محمد فؤاد، على هامش المؤتمر الصحفي للحفل: السعودية أرض الطهارة، بلد عزيزة على كل عربي وكل مسلم، واللي مبيحبش السعودية في قلبه مرض .. أنتم الشمعة المضيئة اللي بنمشي وراها لحد لقاء ربنا".

كما وجّه رسالة للشعب المصري قائلاً: "الشعب المصري عملني وخلاني نجم وصاحب فضل علينا كلنا وعمل نجوم كتير".

وكانت تسببت تصريحات محمد فؤاد في حفل السعودية، في إثارة موجة من الغضب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما قاله عن الشعب السعودي متناسيًا الشعب المصري.

أعمال محمد فؤاد اسماعيلية رايح جاي الفنان محمد فؤاد المستشار تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ محمد فؤاد

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