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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور نادر لوالدتها | منى زكي في ضيافة WATCH IT

محمود سعد مع منى
محمود سعد مع منى زكي

 أعلنت منصة WATCH IT عن إذاعة حلقة جديدة من برنامجها Sold Out "كامل العدد" وتظهر فيه الفنانة منى زكي للحديث عن أبرز المحطات في حياتها الفنية. 

وكشفت منى زكي خلال الحلقة التي أذاعتها WATCH IT اليوم على منصتها عن كواليس أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في السباق الرمضاني 2023، وعن النجاح الكبير الذي حققه العمل في إلقاء الضوء على قضية اجتماعية مهمة تمس عدد كبير من الجمهور.

 

ظهور والدة منى زكي 

وشهدت الحلقة ظهور نادر لوالدة مني زكي، والتي حرصت علي أن تكون ضمن حضور اللقاء الذي يتم تصويره على أحد المسارح بحضور عدد كبير من الجمهور . 

 وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروض ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطويرالعروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار. 

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

 

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه. 

 

وتدور فكرة برنامج SOLD OUT حول ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء. 

 

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت ويأتي انتاج منصة WATCH IT لبرنامج Sold Out في إطار خطتها لتشجيع المواهب الجديدة من صناع المحتوى من الشباب في مجال الكوميديا والغناء وتقديمهم لصناعة الترفية في مصر والعالم العربي وإحياء المسرح.

WATCH IT sold out مني ذكي محمود سعد

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