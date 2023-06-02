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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه تنتظر مروجي شائعات منح مساعدات مالية للمواطنين من التضامن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا كاذبة تفيد بقيام وزارة التضامن بتقديم منح ومساعدات مالية للمواطنين عبر حساباتها الرسمية.  

 

وزارة التضامن تنفي 


في هذا الصدد ، نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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التضامن تنفي تقديمها منحا مالية للمواطنين

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و أكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بروابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات منها.

 

عقوبة نشر شائعات و أخبار كاذبة


نص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات لمروجي الشائعات.

 

ويعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه.


ويعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة او منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه إو بإحداهما. 

وزارة التضامن مساعدات مالية مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

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