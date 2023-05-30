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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شيك بـ 50 ألف جنيه لكل منهن.. محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

تكريم الأم المثالية
تكريم الأم المثالية

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أمهات قنا المثاليات، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأهالي الأمهات المثاليات.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية.

 

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تضمن الحفل تكريم كل من: مريم شاوول جاورجيوس، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية " تمكين اقتصادى"، كما تم تكريم، حمدية عبداللاه عطية من مركز نقادة، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وتم منح كل منهما شيكا بمبلغ خمسين ألف جنيه مقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال محافظ قنا، إن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتاج العزة والكرامة، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

وأشار محافظ قنا ، إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء، موضحاً أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات.

كما قدم محافظ قنا ، شكره وتقديره لكل الأمهات اللاتي يضحين بوقتهن وجهدهن وراحتهن فى سبيل تربية أطفالهن وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية، مثمناَ دورهن البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.
 

تكريم الأمهات المثاليات

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قنا الأمهات المثاليات عيد الام وزارة التضامن الاجتماعي المثاليات الأم المثالية الأولى نقاده المرأة المصرية

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