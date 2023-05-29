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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة

اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة بقنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لمناقشة، الاستعدادات النهائية لانطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتى من المقرر تنفيذها فى مركزى قنا ونجع حمادى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ورؤساء مراكز ومدن قنا، ونجع حمادى و دشنا و قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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أوضح محافظ قنا، بأن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،  تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي والتصميمات.

 

وأشار الداودى، إلى أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية، طبقا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات، وسيتم العمل بشكل مباشر على 13 محورا هى الصحة والتعليم وسكن كريم والزراعة ومجمعات خدمية والري والشباب والرياضة، والبنية التحتية التى تشمل مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز.
 

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال توفير عدد كبير من قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وجار توفير قطع الأراضي المتبقية.

 

و أضاف الداودى، بأن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مبادرة إنسانية عرفتها البشرية، والتى نالت العديد من الإشادات الدولية، لذلك تم وضعها على المنصة الرسمية للمنظمة، نظرا لحجمها وتأثيرها فى تحقيق استراتيجية 2030.

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