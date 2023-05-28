إيقاف مديرة مشروعات الأمن الغذائي و4 آخرين عن العمل لمدة 3 أشهر بقنا

أصدر االلواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، قراراً بإيقاف كلا من: مديرة مشروعات الأمن الغذائى وأحد العمال بالمشروعات عن العمل لمدة 3 أشهر، مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة، بشأن ما ارتكباه من مخالفات.

تبين أن المتورطين، اشتركا فى إنشاء مزرعة لإنتاج الدواجن بناحية قرية الطويرات بمركز قنا بدون ترخيص، على أراضى أملاك دولة مُتعدى عليها، وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقانون، فضلا عن أن مديرة المشروعات السابقة قامت باستخدام سيارة المحافظة المخصصة لمشروعات الأمن الغذائى فى تنقلاتها إلى المزرعة الخاصة بها بالمخالفة لتعليمات السلطة المختصة، وتوريدها لأعلاف الدواجن من الشركات بدون وجود أى فواتير تُثبت شرائها للكميات الموردة.

كما تبين إدارتها للمزرعة الخاصة بها بالمخالفة للقانون والتعليمات من خلال قيامها بتشغيل بعض العمال التابعين لمشروعات الأمن الغذائى للعمل فى المزرعة الخاصة دون موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للقانون.

كما قرر محافظ قنا ، قرارا آخرا بإيقاف رئيس قرية المحروسة ورئيس قسم التنظيم و فنى التنظيم بالقرية عن العمل لمدة 3 أشهر مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة أيضاً، لإهمالهم فى أداء مهام عملهم، وعدم قيامهم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزرعة التى تم اقامتها بدون ترخيص على أراضى أملاك الدولة وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقوانين المُنظمة لذلك.



وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لم ولن تتهاون مع كافة وقائع الفساد أو الفاسدين ايا كانت مواقعهم الوظيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وناشد الداودي المواطنين بالابلاغ الفورى عن اي وقائع فساد.

يُذكر أن محافظ قنا أمر بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لفحص تلك المخالفات، وقد انتقل أعضاء اللجنة إلى موقع المزرعة، وتم رصد المخالفات علي الطبيعة وتحديدها علي النحو الموضح سلفا ، وتم العرض علي المحافظ الذي أمر باتخاذ القرارات السابقة حيال المخالفين.