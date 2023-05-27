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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بقنا

وقع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والجيولوجى عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والهيئة لتعزيز فرص الاستفادة من المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وتعزيز سبل التعاون لاستغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وصلاح إسماعيل، وعماد عواد، عضوا مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومحمود حمدان، مدير عام المديرية المالية، وأحمد السروجى، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، ومحمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا.

 

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وأوضح محافظ قنا أن البروتوكول يهدف إلى وضع أسس التعاون المشترك والمثمر والبناء بين الطرفين في شتى المجالات التنموية فيما يخص تنمية إقليمى محافظة قنا والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وتذليل العقبات للمستثمرين، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسه تعود بالنفع على مجتمع الصعيد، وكذلك استكمال المشروعات المتوقفة والمتعطلة لأى سبب كان مع اختلاف أنواعها "صناعية - زراعية - تعدينية خدمية" مع تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين وتسمى اللجنة التنسيقية المشتركة.

وأكد الداودى أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، خاصة فى تحقيق التنمية المستدامة لإقليم جنوب الصعيد، ضمن إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المثلث الذهبي يقع بين القصير وسفاجا وقنا.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، إن قرار إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا - قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.

 

 

توقيع برتوكول تعاون

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