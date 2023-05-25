بيطري قنا: فحص 1455 رأس ماشية في قافلتين بمركزي الوقف ودشنا

نظمت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، قافلتين بيطريتين بالمجان بقرية القويرات التابعة لمركز الوقف، وقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا، لمناظرة رؤوس المواشى لدى صغار المربين وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى مناظرة 1455 رأس ماشية بواقع 696 أغنام وماعز ، 326 أبقار، 157 جاموس، 276 دواب.

وتابع محافظ قنا ، كما تم عمل ندوات إرشادية وتوعية المواطنين بأهمية التحصينات الدورية ضد مرض حمى الوادي المتصدع ومرض الجلد العقدي وسرعة إبلاغ الوحدة البيطرية فى حالة الاشتباه، وأهمية التلقيح الصناعي للأبقار والجاموس بأفضل السلالات والتحسين الوراثى.

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، إلى أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية وجامعة جنوب الوادى للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لتوفير الخدمة البيطرية المتميزة فى جميع القرى والمراكز بالمحافظة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا، أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.



