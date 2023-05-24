قنا تبدأ إلقاء مليون زريعة سمكية فى نهر النيل

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عملية إنزال 200 ألف زريعة سمكية متنوعة بنهر النيل بمدينة قنا من إجمالي مليون زريعة من المقرر إنزالها بنهر النيل، بدءًا من اليوم وحتي الإثنين المقبل.

ورافق المحافظ، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و المهندس جمال عبدالحكم، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامه أحمد موسي، مدير المفرخ السمكي بنجع حمادى، و المهندس ياسر سيف الدين، مدير حماية النيل، والمهندس كمال محمود، وكيل وزارة الري، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتنمية الثروة السمكية لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسماك.

وقال محافظ قنا ، إن الزريعة الجديدة التى تم إنزالها بنهر النيل تشمل أنواع البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش، و أنه تم اختيار هذه الأنواع نظرا لما تتميز به، من سرعة النمو و المقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأضاف الداودى، أن عملية إلقاء الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائى، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتى، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

من جانبه أشار المهندس جمال عبد الحكم ، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، إلى أن المليون زريعة سمكية التى سيتم إنزالها في نهر النيل اليوم ، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للإرتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلي أنه من المقرر إنزال مليون زريعة سمكية أخري خلال شهر يوليو المقبل.

