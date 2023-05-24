نفوق 45 رأس غنم في حريق حوش مواشي بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، من السيطرة على حريق اندلع في حوش مواشى بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى حوش مواشى ملك هانى.ع.أ ، بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي.



دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هاني الأتربي ، مدير الإدارة، بسيارات الإطفاء وقوة من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، للتعامل الفورى مع الحريق.

تبين أن الحريق تسبب فى نفوق ٤٥ رأس غنم، مع تلفيات مادية فى مبانى الحوش، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.