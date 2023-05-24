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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفوق 45 رأس غنم في حريق حوش مواشي بنجع حمادي

حريق مواشى نجع حمادى
حريق مواشى نجع حمادى

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، من السيطرة على حريق اندلع في حوش مواشى بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى حوش مواشى ملك هانى.ع.أ ، بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي.
 

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اندلاع حريق هائل في منطقة طلمبات الدرب بنجع حمادي

 

 

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هاني الأتربي ، مدير الإدارة، بسيارات الإطفاء وقوة من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، للتعامل الفورى مع الحريق.

 

تبين أن الحريق تسبب فى نفوق ٤٥ رأس غنم، مع تلفيات مادية فى مبانى الحوش، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حريق نجع حمادى

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حريق نجع حمادى قريه بهجورة حوش مواشى الحماية المدنية قنا

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