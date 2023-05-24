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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق هائل في منطقة طلمبات الدرب بنجع حمادي

حريق طلمبات نجع حمادى
حريق طلمبات نجع حمادى

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، من السيطرة على حريق هائل، اندلع داخل منطقة طلمبات الدرب بنجع حمادى شمال قنا ، دون وقوع إصابات.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق هائل، داخل منطقة طلمبات الدرب بنجع حمادي.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هاني الأتربي، بسيارات الإطفاء و قوة من الحماية المدنية، برئاسة النقيب جمال الشافعى، وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد للمناطق والورش المجاورة.

 

وتبين أن الحريق اندلع في أشجار ونبات الحلف والنخيل المنتشر بالمنطقة، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

حريق طلمبات الدرب بنجع حمادى

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