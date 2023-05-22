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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

اجتماع ملف التقنين
اجتماع ملف التقنين

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأشرف ابو القاسم، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.

 

 

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ناقش محافظ قنا، خلال الإجتماع آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين.

و شدد محافظ قنا ، علي سرعة رفع المساحات والإحداثيات الخاصة بأراضي أملاك الدولة ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للإنتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

وأوضح الداودى، بأن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

و أكد محافظ قنا ، بأنه يتم التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون.

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