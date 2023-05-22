محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى بعدد من المشروعات الخدمية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وآليات دفع العمل بعدد من المشروعات الخدمية بمراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاعات الطرق وأعمال الرصف، والشباب والرياضة، والجبانات، والترع والري، وبعض مشروعات الخطة الاستثمارية لمجالس المدن ومقترحاتها، وذلك في إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات لتحقيق رضا المواطنين.

وشدد الداودى، على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية ذات النفع العام، مع ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالمشروع والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

و وجه محافظ قنا ، الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودها المتواصلة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة فى كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع بفضل كفاءه الجهاز التنفيذي في تحقيق أداء متميز انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.



