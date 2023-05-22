عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى بعدد من المشروعات الخدمية

اجتماع المشروعات
اجتماع المشروعات الخدمية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وآليات دفع العمل بعدد من المشروعات الخدمية بمراكز المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

ضحينا بحفلة التخرج من أجل الأطفال.. طلاب تربية قنا يتبرعون لمستشفى السرطان

الداودي يبحث استعدادات إنزال مليون زريعة أسماك بلطي في النيل بقنا 


 

ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاعات الطرق وأعمال الرصف، والشباب والرياضة، والجبانات، والترع والري، وبعض مشروعات الخطة الاستثمارية لمجالس المدن ومقترحاتها، وذلك في إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات لتحقيق رضا المواطنين.

 

وشدد الداودى، على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية ذات النفع العام، مع ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالمشروع والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

 

و وجه محافظ قنا ، الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودها المتواصلة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة فى كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع بفضل كفاءه الجهاز التنفيذي في تحقيق أداء متميز انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.


 

قنا المشروعات الخدمية آليات دفع العمل الجبانات المشروعات التنموية رضا المواطنين معدلات نجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

مشاهد مؤلمة .. التفاصيل الكاملة لانهيار منزل الترامسة في قنا

إعانة عاجلة وسكن بديل لمتضررى عقار الترامسة المنهار بقنا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

فيفا يعلن تضامنه مع فينيسيوس بعد أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد

فيلم وثائقي عن رئيس الوزراء الهندي يتسبب في أزمة لـ"بي بي سي".. تفاصيل

رئيس النقل العام للنواب: 24% حافز للسائق والمحصل يوميا من التذاكر

في السوبر الإفريقي والبطولة العربية.. كيف ورّط الأهلي والزمالك لجنة المسابقات؟

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير الفائض من الكهرباء لأوروبا للجنة الطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ