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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الداودي يبحث استعدادات إنزال مليون ذريعة أسماك بلطى بنيل قنا 

اجتماع المزارع السمكية
اجتماع المزارع السمكية

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، سبل حماية الثروة السمكية بمحافظة قنا بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف الثروة السمكية.

 

جاء ذلك خلال استقبال المهندس جمال عبد الحكم محمدين، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى، مدير المفرخ السمكى بنجع حمادى.
 

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وقال محافظ قنا ، إن اللقاء يأتى استعداداً لعمليات نقل وإنزال مليون وحدة زريعة من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش بفرع النيل بمدينة نجع حمادى.
 

و أضاف محافظ قنا ، بأن الهدف من عمليات إنزال الأسماك بالمسطحات المائية هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة فى المصايد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة من الأسماك ذات الجودة العالية، بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك، ويحقق الاكتفاء الذاتى.

 

أشاد محافظ قنا ، بالجهود الكبيرة والمستمرة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدعم قطاع الثروة السمكية والحفاظ عليها وتنميتها.

 

و أوضح المهندس جمال عبد الحكم، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، بأن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يعمل بشكل دؤوب على تطوير وتنمية المسطحات المائية ويحرص على الإرتقاء بقطاع الثروة السمكية، ويعمل على استكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية والتي يتبناها اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.


 

اجتماع المزارع السمكية

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قنا الثروة السمكية المفرخ السمكي البلطى النيلى نجع حمادى الاسماك الاكتفاء الذاتي تنمية البحيرات

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