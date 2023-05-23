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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتغيير 80 ألف عداد.. اجتماع موسع بمياه قنا لمناقشة خطة استبدال العدادات

اجتماع عدادات المياه
اجتماع عدادات المياه بقنا

ناقش المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، موقف مبادرة الشركة فى استبدال العدادات العاطلة للمواطنين للمحاسبة بالاستهلاك الفعلى، للقضاء علي نظام الاحتساب بالممارسة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر الشركة، بحضور مديرى الأفرع ومديرى الإيرادات، و رئيس القطاع التجارى، و مدير عام الإيرادات والتحصيل، و مدير عام الرقابة والمتابعة.

 

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و قال المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة تستهدف استبدال ٨٠ ألف عداد، تم الانتهاء من نسبة ٧٩% منها، وجاري الاستكمال للانتهاء من استبدال جميع العدادات العاطلة بعدادات جديدة.

 

وأكد أشرف السمان، رئيس القطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، بأنه سوف يتم الانتهاء من جميع العدادات العاطلة خلال شهر يونيو ٢٠٢٣.

 

وأضاف منتصر الخطيب، مدير عام الايرادات والتحصيل بالشركة، بأن العداد الجديد يضمن للمواطن المحاسبة على استهلاكه الفعلي دون تحمله أى زيادات على الفاتورة وخاصة الوحدات المغلقة و غير المستغلة.

 

وقال هيثم عزام، مدير عام الرقابة والمتابعة بشركة مياه الشرب، إن العدادات الجديد أضافت زيادة الأحكام على الوصلات غير القانونية، وربط كميات المياه المنتجة بكميات المياه المحاسب عليها.

 

 

 

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