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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحفاظ على الثروة الحيوانية.. بيطري قنا ينفذ قافلة مجانية بقرى مركز دشنا

قافلة بيطرية بقنا
قافلة بيطرية بقنا

نفذت مديرية الطب البيطري بـ قنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، قافلة بيطرية في قرية أبومناع غرب بمركز دشنا، ضمن القوافل الطبية البيطرية، التي تجوب القرى بهدف زيادة الوعي البيطري للمزارعين ومربي الماشية.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس أبومناع غرب، إن القافلة البيطرية تمكنت من تشخيص وعلاج الحيوانات وعلاج الطفيليات الخارجية والداخلية في الأغنام، وتوعية المواطنين بأهمية التأمين على الماشية، وتوفير أفضل درجات الرعاية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج المجاني.

 

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وأضاف جيلانى أن القافلة قامت بتوعية وإرشاد الأهالي حول فوائد التلقيح للحصول على سلالات من الحيوانات عالية الإنتاج، وفحص وعلاج ضد الأمراض التي تصيب الفصيلة الخيلية، وكذلك التعريف بمرض السعار في الكلاب وكيفية التعامل معه من قبل الطب البيطري، بجانب رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، أن القافلة، تأتي برعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبد اللاه خبير، رئيس مركز دشنا، والدكتور عبد العليم أحمد على، مدير إدارة دشنا البيطرية، والدكتورة نجاة حمزة.

وأوضح جيلانى، أنه تم تقديم الخدمات البيطرية من تطعيم، وتعقيم، وكشف وصرف علاج لحوالي 100 حيوان ما بين مواشٍ، وماعز وفصيلة خيلية، وطيور.
 

قافلة بيطرية بقنا

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قنا قرية أبومناع غرب مديرية الطب البيطري القوافل الطبية البيطرية دشنا الماشية مضادات الطفيليات

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