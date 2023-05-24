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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذرة وبرسيم وفول صويا.. محافظ قنا: استصلاح 1000 فدان بمشروعات الأمن الغذائي

أراضى مشروعات الأمن
أراضى مشروعات الأمن الغذائى

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم زراعة 32 فدان استصلاح جديد بمحصول فول الصويا لأول مرة بمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا ، بهدف سد الاحتياجات والفجوة الموجودة فى بعض المحاصيل.

 

جاء ذلك خلال تفقده مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، وبرفقته المهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، و خالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و ثابت إبراهيم، مدير الغابة بمشروعات الأمن الغذائى.

 

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وأضاف الداودى، بأنه تم زراعة 16.5 فدان بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، و 15.5 فدان بمنطقة المعنا بإجمالى مساحة 32 فدانا، ضمن الأراضى التى استصلحتها المحافظة مؤخرا والتي بلغت 1000 فدان.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم اختيار محصول فول الصويا لزراعته لأنه يتناسب مع نوعية التربة، وتصلح زراعته في الأراضى المُستصلحة حديثاً، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل الهامة لإستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يساهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.

 

و أوضح محافظ قنا ، أنه تم الإستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد ، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.

 

وأكد الداودى، أننا نعمل على تحقيق الأمن الغذائى المصرى ونستهدف التكيف مع التغيرات المناخية ، والحفاظ على الموارد الاقتصادية، مع إحداث تنمية شاملة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التوسع الأفقى في استصلاح الأراضى الصحراوية، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للرى بتلك الأراضى، لتحقيق أكبر استفادة من مشروعات الاستصلاح.

 

أراضى الأمن الغذائى

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قنا الامن الغذائي فول الصويا البرسيم مشروعات الأمن الغذائي 1000 فدان العلف الحيواني الزراعة الأسمدة الأراضى الصحراوية

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