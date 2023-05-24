تضم 14ألف كتاب..محافظ قنا يتابع التجهيزات النهائية بمكتبة مصر العامة تمهيداً لإفتتاحها

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، التجهيزات النهائية بمكتبة مصر العامة بمدينة قنا ، تمهيداً لإفتتاحها خلال الأيام المقبلة.

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و المهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة ، وحمدى حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، و خالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، والدكتور سيد عباس، مدير المكتبة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم وصول 14 ألف كتاب في مختلف العلوم الدينية والتطبيقية إلى المكتبة، وتم ترتيبها على الأرفف الموجوده بقاعات الإستذكار بالمكتبة، فضلاً عن وصول جميع آثاث المكتبة بالجودة والمواصفات المقررة، و وضعه فى القاعات الخاصة به تمهيداً لإفتتاح المكتبة واستقبال الرواد والباحثين وطلاب الجامعات والمدارس.



وأشاد محافظ قنا ، بمستوى التجهيزات التى شهدتها المكتبة ، مؤكدا أنها تمثل صرح ثقافى كبير، يُتيح للباحثين سرعة الحصول على الكتاب مما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه.

و تابع الداودى، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030، والتى تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.



