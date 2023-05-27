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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ قنا يتفقد عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عددا من اللجان الفرعية لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022 / 2023 ، حيث مدرسة قنا التجارية المشتركة بالرياح، التى تضم 338 طالب وطالبة موزعين على 18 لجنة فرعية.

ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية اليوم الامتحانات بمادتىّ اللغة العربية والتربية الدينية، ومن المقرر لها أن تستمر حتي الخميس الموافق 8 يونيو المقبل.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

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 واطمئن محافظ قنا، على سير عملية الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان، واستمع إلى بعض الطلاب لمعرفة مدى سهولة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أية شكاوى أو عقبات، كما اطمئن على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان. 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألف و 917 طالب وطالبة موزعين على 94 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع 50 لجنة تعليم صناعي، و 16 لجنة تعليم زراعي ، و 28 لجنة تعليم تجاري.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات، والاستعداد لجميع الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعي ، فضلًا عن التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

 

امتحانات الدبلومات الفنية بقنا

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